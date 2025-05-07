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Afyonkarahisar'da Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Afyonkarahisar'da Hıdırellez Şenliği Coşkusu
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Başmakçı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlar bir araya geldi. Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü, etkinliğin birlik ve bereket simgesi olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde "Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi.

Başmakçı Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü, yaptığı açıklamada, Hıdırellez'in birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olduğunu belirterek, ilerleyen yıllarda da etkinliği sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çığ - Güncel
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