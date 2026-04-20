Komşuların halı silkeleme tartışması; 2 ölü

AFYONKARAHİSAR'da komşular arasında halı silkeleme nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Cemil Bodur (73) ve eşi Sevim Gül Bodur (66) hayatını kaybetti.

Merkez ilçeye bağlı Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki Kutlay Apartmanı'nda, sabah saatlerinde, Cemil Bodur ve Sevim Gül Bodur çiftiyle komşuları arasında, iddiaya göre, halı silkeleme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş açılması sonucu Cemil Bodur ve Sevim Gül Bodur yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevim Gül Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cemil Bodur ise ilk müdahale sonrası götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Polisin E.İ.'yi gözaltına aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Komşular arasında uzun süredir çeşitli nedenlerle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

