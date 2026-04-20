Haberler

Komşuların halı silkeleme tartışması; 2 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da halı silkeleme nedeniyle çıkan kavgada Cemil Bodur (73) ve eşi Sevim Gül Bodur (66) silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'da komşular arasında halı silkeleme nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Cemil Bodur (73) ve eşi Sevim Gül Bodur (66) hayatını kaybetti.

Merkez ilçeye bağlı Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki Kutlay Apartmanı'nda, sabah saatlerinde, Cemil Bodur ve Sevim Gül Bodur çiftiyle komşuları arasında, iddiaya göre, halı silkeleme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş açılması sonucu Cemil Bodur ve Sevim Gül Bodur yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevim Gül Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cemil Bodur ise ilk müdahale sonrası götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Polisin E.İ.'yi gözaltına aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Komşular arasında uzun süredir çeşitli nedenlerle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor