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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

E.G. (34) idaresindeki 16 BL 004 plakalı hafif ticari araç, İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesi yakınlarında A.Ç. (70) yönetimindeki 07 CHY 706 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden E.G. ile aynı araçtaki H.G. (15), O.G. (16), A.D. (13), F.N.G. (13) ve Z.D. (43) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.Ç. (64) ve B.Ö. (35) yaralandı.

Yaralılar kentteki değişik hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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