Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerinde refüje devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Afyonkarahisar'da refüje devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
S.A, idaresindeki 03 AAZ 371 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Sülümenli beldesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz