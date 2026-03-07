Haberler

Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerinde refüje devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Afyonkarahisar'da refüje devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

S.A, idaresindeki 03 AAZ 371 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Sülümenli beldesi yakınlarında refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
