Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
Afyonkarahisar'da yoğun sis nedeniyle şehir merkezi ve çevre yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler uyarılarak dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji ise sisin öğleden sonra azalacağını açıkladı.
Afyonkarahisar'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Kent merkezi ve çevre yolları güzergahlarındaki trafikte seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerledi.
Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını bildirdi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel