Afyonkarahisar'da gölde kaçak avcılık yapan 4 kişiye para cezası
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nde kaçak avcılık yapan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bolvadin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eber Gölü'nde son iki haftada dronla denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde kaçak avlanan 4 kişi tespit edildi, 1 tüfeğe el konuldu.
Ekipler, söz konusu kişilere idari para cezası kesti.
Kaynak: AA / Arif Yavuz