Haberler

Afyonkarahisar'da "Gazze'ye Destek Yürüyüşü" yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da 'Gazze'ye Destek Yürüyüşü' yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da "Gazze'ye Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da " Gazze'ye Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski binası önünde toplanan 7 bin öğrenci, öğretmen ve veli, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kurtuluş Caddesi'nden Zafer Meydanına kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavedi yapıldı, Gazze için dua edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, burada yaptığı konuşmada, bugün Afyonkarahisar'dan yükselen sesin Gazze'ye, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Doğu Türkistan'a ve dünyanın neresinde bir zulme uğrayan varsa bütün mazlumlara ulaşmasını istediklerini söyledi.

Bugün atılan her adımı bir dua, her sesi bir selam ve her yürüşüyü insanlığa emanet bırakılmış bir mesaj olarak gördüklerini dile getiren Altınkaynak, "Rabbim Gazze'de hayatını kaybeden bütün mazlumlara rahmet eylesin. Yaralılara şifa, ailelerine sabır versin." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Şehit annesine bunu da yaptılar! “Terör” yalanıyla 435 bin TL'sini aldılar

Bunu da yaptılar! Şehit annesine kurulan tuzak vicdanları yaraladı
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi

Terör örgütü PKK'dan radikal karar! Tarih bile verildi

2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor

TFF'den Arda Turan bombası!

Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim

Meğer onu Türkiye'ye Acun getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

Görüntü İzmir'den! Cemil Tugay alarmı