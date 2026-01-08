Afyonkarahisar'da darbettikleri kişinin amorti çıkan milli piyango biletlerini de gasbetmişler

Afyonkarahisar'da darbedilen kişinin parası, seneti, tabancası ve amorti çıkan milli piyango biletlerinin gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, A.Ö, internet üzerinden tanıştığı bir kişiyi evine davet etti.

Adrese gelen İ.BA, C.K. ve İ.U, darbettiği A.Ö'nün 50 bin lirasını, 15 bin liralık senetini, tabancasını ve amorti çıkan 5 milli piyango biletini gasbetti.

Şüpheliler, A.Ö'ye şikayetçi olursa uygunsuz şekilde çektikleri fotoğraflarını internetten paylaşacaklarını belirterek, olay yerinden ayrıldı.

Bunun üzerine A.Ö. İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan ekiplerin gözaltına aldığı 3 zanlının adreslerinde yaptıkları aramada, 4 bin 400 lira, 10 mermi, hassas terazi, cep telefonu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.