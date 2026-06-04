Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay