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Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi

Afyonkarahisar'da
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Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaş, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, bu yıl kentte 4014 kişinin, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirildiğini söyledi.

Kolluk kuvvetinin eğitimlerle mücadeledeki yetkinliğini artırdığını anlatan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"3701 üniversite öğrencisine eğitim verilmiştir. 2 bin 157 annemize, bilgilendirme yapılmıştır. Narko nokta ve Narko tır faaliyetleriyle 75 bin 482 vatandaşa ulaşılmış, bilgilendirme yapılmıştır. Kentte gerçekleştirilen bu eğitimler, sadece bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçli bireyler yetiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumumuzun her kesiminin bu mücadeleye dahil olmasını sağlamaktadır. Afyonkarahisar olarak, hem devletin hem de milletin desteğiyle uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Bizler, devlet olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi, 'Bağımlılıkla mücadelede en büyük gücümüz, milletimizin birliği ve kararlılığıdır.' Unutmayalım ki, bu mücadeledeki en büyük destekçimiz sizlersiniz."

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel
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