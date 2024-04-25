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Afyonkarahisar'da Elektrikli Bisiklete Çarpan Araçta 4 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da bir hafif ticari araç, Sülün beldesi mevkiinde kavşaktan geçmeye çalışan bir elektrikli bisiklete çarptı. Kazada araç ve bisiklette bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

B.Y. (73) idaresindeki 03 SK 932 plakalı hafif ticari araç, Sülün beldesi mevkiinde kavşaktan geçmeye çalışan H.A. (33) yönetimindeki 03 AFF 048 plakalı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada araç ve bisikletteki H.Y, H.A, N.A (56) ve N.A (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar gelen sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Sülün Trafik Kazaları Güncel Haberler

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