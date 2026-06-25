Haberler

Afyonkarahisar POMEM'de 432 Polis Adayı Mezun Oldu

Afyonkarahisar POMEM'de 432 Polis Adayı Mezun Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 32. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. 432 polis adayı, yemin ederek kep attı. Törende konuşan Vali Vekili Celil Ateşoğlu, mezunlara hukuka bağlı, adaletli ve tarafsız görev yapmaları çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 432 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen 32. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu, törende, bugün polislik mesleğine adım atacak olan gençlerin yaklaşık 10 ay önce büyük bir heyecanla başladığı bu yolculuğu başarıyla tamamladığını söyledi.

Taşıyacakları üniformanın devletin otoritesini, milletin güvenini ve hukukun üstünlüğünü temsil ettiğini dile getiren Ateşoğlu, şöyle konuştu:

"Sizlerden beklentimiz, görevinizi hangi şart altında olursa olsun hukuka bağlı, adaletli, vicdanlı ve tarafsız bir anlayışla yerine getirmenizdir. Unutmayınız ki polis, gücünü kanundan, görev anlayışını ise devletine ve milletine olan bağlılığından alır. Bugün evlatlarınızın gururuna ortak olurken en az onlar kadar sizler de bu başarının sahibisiniz. Gösterdiğiniz sabır, destek ve fedakarlık için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar POMEM Müdürü Üzeyir Taşdelen de eğitimlerini başarıyla tamamlayan 432 meslektaşını polis teşkilatına kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan 432 polis adayı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.

Mezunlardan Furkan Çeker, gazetecilere, hayatında ilk defa böyle gururlandığını hissettiğini vurguladı.

Ailesinin bugün burada olduğunu aktaran Çeker, "Ay-yıldızı göğsümde taşıyacağım için çok mutluyum. Allah, devletimize zeval vermesin. İnşallah, böyle nice mezunlarımız olur." dedi.

Çeker'in babası Kemal Çeker de Ardahan'dan geldiğini ve oğlunun kendisine yaşattığı gururdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli vatandaşımız feci şekilde can verdi
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Kalpten gidiyorduk
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor

100 kişinin ölümüne neden oldu! Türkiye'ye geliyor, alarm verildi