Afyonkarahisar'da Eczacılar Günü

Afyonkarahisar Eczacı Odası tarafından Bilimsel Eczacılığın 184. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Afyonkarahisar Eczacı Odası tarafından Bilimsel Eczacılığın 184. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Afyonkarahisar Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Pehlivanlı, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleriyle Kocatape Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Pehlivanlı, toplumun her kesimine, bilimin ışığında, her türlü koşulda kesintisiz şifa dağıtmayı görev bildiklerini söyledi.

Pehlivanlı, eczacıların en kolay ulaşılabilir birinci basamak sağlık danışmanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan her anda, mesleki sorumlulukla hastaların yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Pandemi ve doğal afetlere kadar her olağan üstü koşulda halkın yanında olduk. Pandeminin zor koşullarında eczanelerde, hastanelerde ve diğer görev alanlarında, ilaç eczacılık hizmetlerini kesintisiz olarak sürmesi için fedakarca çalıştık."