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Afyonkarahisar'da dur ihtarına uymayan hükümlü yakalandı, 440 bin lira ceza kesildi

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Afyonkarahisar'da polis, dur ihtarına uymayan hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı. Hükümlüye 440 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesi geçici olarak alındı, aracı trafikten men edildi ve cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin kullandığı babasına ait aracı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan H.S. bir süre sonra yakalandı.

Sürücü belgesi geçici olarak alınan H.S'ye 440 bin lira ceza kesildi, araç da trafikten men edildi.

Gözaltına alınan H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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