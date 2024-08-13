Afyonkarahisar'da düğünde silahlarla havaya ateş açan 4 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düğünde silahlarla havaya ateş açan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada Karamık köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin S.D, M.D, A.Ö. ile M.T. olduğunu tespit ekipler, adreslerinde arama yaptı.

Aramalarda, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 38 fişek ile kaçak sigara ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.