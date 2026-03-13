Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da iş makinesi satın almak isteyen bir kişinin dolandırılması üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin sosyal medya üzerinden iş makinesi satın almak isterken 250 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı incelemede 3 şüpheliyi Ankara ve İstanbul'da adreslerinde gözaltına aldı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2'si adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz