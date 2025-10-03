Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. İddiaya göre, kendisini başsavcı olarak tanıtan bir dolandırıcı, kurbanın kimlik bilgilerini kullanarak 978 bin lira para transferi yaptı.
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar'da yaşayan E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini başsavcı olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve kimlik bilgileri terör örgütü FETÖ tarafından kullanıldığı gerekçesiyle B.K, M.C. ile B.G'nin hesaplarına 978 bin lira gönderdiğini belirtti.
Dolandırılan E.Ö, 3 şüpheliden şikayetçi oldu.
B.K, M.C, B.G. ile E.K. Elazığ, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde 6 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.
Afyonkarahisar'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan, B.K, B.G. ile E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.