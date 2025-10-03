Haberler

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. İddiaya göre, kendisini başsavcı olarak tanıtan bir dolandırıcı, kurbanın kimlik bilgilerini kullanarak 978 bin lira para transferi yaptı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da yaşayan E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini başsavcı olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve kimlik bilgileri terör örgütü FETÖ tarafından kullanıldığı gerekçesiyle B.K, M.C. ile B.G'nin hesaplarına 978 bin lira gönderdiğini belirtti.

Dolandırılan E.Ö, 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

B.K, M.C, B.G. ile E.K. Elazığ, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 6 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.

Afyonkarahisar'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, B.K, B.G. ile E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.