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Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve irtibatlı olduğu belirlenen 7 şüpheli operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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