Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Şüphelilerin Suriye'deki faaliyetlere katıldıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldıkları belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz