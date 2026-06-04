Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı
Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen programda, Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında personel kahvaltıda buluştu, satranç ve futbol müsabakalarının birincilerine plaket verildi.
Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" programı düzenlendi.
Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki programda, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla kurumda görev yapan personel kahvaltıda bir araya geldi.
Etkinlikte kurum içerisinde düzenlenen satranç ve futbol müsabakaları birincilerine plaket takdim edildi.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Başsavcı Vekili Salih Kılıç ve kurum yöneticileri de katıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz