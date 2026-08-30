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Büyük Taarruz'un 104. Yılında Zafer Bayramı Fener Alayı

Büyük Taarruz'un 104. Yılında Zafer Bayramı Fener Alayı
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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri birliği, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve meşaleler eşliğinde Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Kurtuluş Caddesi boyunca devam ederek Zafer Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşte, tören takımı eşliğinde 100 metrelik Türk Bayrağı taşındı.

Kaynak: AA
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