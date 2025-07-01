Afyonkarahisar'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Kişiye Nakledildi

Afyonkarahisar'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Kişiye Nakledildi
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Afyonkarahisar'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan karaciğer, iki böbrek ve kornea, üç farklı hastaya nakledildi. İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, organ bağışının önemli bir insani davranış olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 3 kişiye nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlüğü, hastanın ailesiyle görüştü. Aile, karaciğer, iki böbrek ve korneasını bağışlama kararı aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından hastadan alınan böbrekler ve karaciğer, 3 hastaya nakledildi. Kornea ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) gönderildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, gerçekleştirilen bu anlamlı bağışın 3 hastaya umut olduğunu kaydetti.

Korneanın da ilerleyen süreçte yeniden görebilmeyi bekleyen bir hastaya nakledileceğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu fedakarlık, insanlık adına en yüce davranışlardan biridir. Bağışçı ailemize, bu zor süreçte gösterdikleri insani duruş ve duyarlılık için minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Unutulmamalıdır ki her bağış, yeni bir hayattır. Bütün vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda düşünmeye ve bu örnek davranışı göstermeye davet ediyorum."

Öztürk, organ nakli sürecinde görev alan ve süreci hassasiyetle yürüten sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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