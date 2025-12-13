Afyonkarahisar'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da bir otomobil, beton mikserine arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü E.G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, beton mikseri sürücüsünü gözaltına aldı.
E.G. idaresindeki 03 AAN 963 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Karaaslan köyü yakınlarında M.Y'nin kullandığı beton mikserine arkadan çarptı.
Kazada, otomobilin sürücüsü E.G. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, beton mikseri sürücüsü M.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel