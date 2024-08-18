Afyonkarahisar'da Besihanede Yangın: 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir besihanede çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Ali Demir'e ait besihanede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken 5 büyükbaş hayvan telef oldu.