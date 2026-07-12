Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
R.Ü, (35) idaresindeki 39 AH 757 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Akören beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz