Afyonkarahisar'da baraj göletine düşen genç boğuldu

Afyonkarahisar'da baraj göletine düşen genç boğuldu
İhsaniye ilçesinde atıyla gezen 22 yaşındaki Doğan K., Ayazini Baraj Göleti'ne düşerek boğuldu. Olay sonrası arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve cesedi göletten çıkarılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde baraj göletine düşen genç boğuldu.

Doğan K. (22) atıyla arazide gezerken Ayazini Baraj Göleti'ne düştü.

Doğan K'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ile Ankara ve Konya'dan dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Doğan K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
