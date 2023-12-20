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Afyonkarahisar'da Aynı Aileden 4 Kişi Silahla Öldürüldü

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Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde bir evden silah sesleri duyulması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İnceleme sonucunda, aynı aileden 3'ü kadın 4 kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi. Zanlı, kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla öldürüldü.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Havva Ş.T. (24), babası Adem Ş. (45), annesi Cemile Ş. (43) ve anneannesi Emine T'nin (66) av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından kaçan Havva Ş.T'nin boşanma aşamasındaki eşi Mert Muharrem T. (25) Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlının, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

Çiftin 2019'da bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Çayırbağ Güvenlik Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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