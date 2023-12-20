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Afyonkarahisar'da Aynı Aileden 4 Kişi Silahla Öldürüldü

20 Aralık 2023 09:27 Güncelleme: 09:28 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde bir evden silah sesleri duyulması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İnceleme sonucunda, aynı aileden 3'ü kadın 4 kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi. Zanlı, kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.