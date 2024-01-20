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Afyonkarahisar'da aranan 2 hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ile Bolvadin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, farklı suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T'yi (51) ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bolvadin'de de jandarma ekipleri, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.B'yi (61) Dişli beldesinde yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Jandarma Çay Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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