Afyonkarahisar'da alışveriş merkezi önünde kavga: 1 ölü

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinin önünde çıkan kavgada Ömer Tota bıçaklanarak öldürüldü. Polisin gözaltına aldığı her ikisi de 17 yaşındaki şüpheliler A.Ü. ve G.E. tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da bir alışveriş merkezinin önünde çıkan kavgada Ömer Tota (27) bıçaklanarak öldürüldü. Polisin gözaltına aldığı her ikisi de 17 yaşındaki şüpheliler A.Ü. ve G.E. tutuklandı. 2 şüpheli, Ömer Tota'nın aracının altında kalma tehlikesi atlattıklarını, küfürleşince de kavga ettiklerini öne sürdü. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 2 kişiyle kavga eden Ömer Tota, karnından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken Ömer Tota ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.