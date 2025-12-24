Haberler

Afyonkarahisar'da akran zorbalığı paneli düzenlendi

Afyonkarahisar'da "Akran Zorbalığı ve Suça Sürüklenme Riski Olan Çocuklarda Önleyici Tedbirler ve Çözüm Önerileri" paneli düzenlendi.

Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki panel, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde gerçekleştirildi.

Sahipkıran Stratejik Araştırma Merkezi (SASAM) Yurtiçi Direktörü Murat Aktaş ve akademisyenlerden oluşan panelistler, akran zorbalığı konusunda katılımcılara sunum yaptı.

Katılımcıların sorularını cevaplanmasının ardından panel sona erdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
