Afyonkarahisar'da ablasını ziyarete giden kayınbirader eniştesini ölü buldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ablasını ziyarete giden bir kişi, evlerinin bahçesinde eniştesinin ölü olduğunu fark etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da ablasını ziyarete giden kayınbirader 57 yaşındaki eniştesini evlerinin bahçesinde ölü buldu.

Olay, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ablasını ziyarete giden H.K., evin bahçesine girdiğinde eniştesi A.G.'nin (57) yerde hareketsiz yattığını fark etti. H.K., ardından durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri A.G.'nin öldüğünü belirledi. Olayın ardından A.G.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR