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Afyonkarahisar'da "9. Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni yapıldı

Afyonkarahisar'da '9. Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı
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Afyonkarahisar'da Eğitim-Bir-Sen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 9. Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törende, 9 yılda 60 binin üzerinde kitap kazandırıldığı belirtilirken, yarışmanın mazlumların sesi olma ve kurtuluş mücadelesi gibi temaları öne çıkardığı vurgulandı.

Afyonkarahisar'da "9. Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni, kentteki bir düğün salonunda yapıldı.

Şube Başkanı Mustafa Arslan, programda yaptığı konuşmada, 9 yıllık süreçte Afyonkarahisar'da ortaokul ve liselerin kütüphanelerine 60 binin üzerinde kitabın kazandırıldığını belirtti.

Projenin temel amacının öğrencilerin duygu ve düşünce dünyalarına katkı sunmak olduğunu aktaran Arslan, "Seçilen eserlerde özellikle kurtuluş mücadelesi, Filistin meselesi ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumların sesi olma temaları öne çıkarıldı. Çalışmanın yalnızca sendikal bir faaliyet değil, topluma karşı duyulan sorumluluğun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, sendika temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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