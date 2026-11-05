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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç bulundu

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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç bulundu
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç, Eskişehir Seyitgazi'deki Taşlık Mahallesi'ndeki arazide çamura saplanmış bulundu. Aracı bırakıp yaya kaçtığı belirlendi ve bölgede yakalama çalışması sürüyor.

GASP EDİP KAÇTIĞI ARAÇ BULUNDU

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'ndeki arazide çamura saplanmış olarak bulundu. Silahlı saldırganın aracı bırakıp, yaya olarak kaçtığı tespit edilirken, polis ve jandarma ekipleri bölgede şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Batuhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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