Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç bulundu

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GASP EDİP KAÇTIĞI ARAÇ BULUNDU

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'ndeki arazide çamura saplanmış olarak bulundu. Silahlı saldırganın aracı bırakıp, yaya olarak kaçtığı tespit edilirken, polis ve jandarma ekipleri bölgede şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Batuhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı