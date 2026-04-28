Afyonkarahisar'da "5. Geleneksel Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari" etkinliği yapıldı

Afyonkarahisar'da "5. Geleneksel Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari" etkinliği gerçekleştirildi.

Safariye katılan 30 fotoğraf tutkunu, coğrafi işaret tescilli Sultandağı kirazının çiçeklenen bahçelerinde, at arabası ve yöresel kıyafetli katılımcıları fotoğrafladı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, AA muhabirine, Sultandağı ilçesinin bir meyve diyarı olduğunu söyledi.

Bölgenin en ünlü kirazını tanıtmak için yapılan etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Sezgin, şöyle konuştu:

"Sultandağı kirazı, ülkemizde biliniyor ve ihracata da konu oluyor. Bölgede geçen yıl yaşanan don olayı nedeniyle kiraz üreticisi zor günler geçirmişti. İnşallah, bu yıl üreticilerimiz emeklerinin karşılığını bulur. Ağaçlardaki çiçeklerin kiraza dönüşmesini diliyoruz. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz bol kiraza ulaşır."

"Bu görsel şölene katılmak isteyen herkesi ilçemize bekliyoruz"

Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci de ilçedeki kiraz çiçeklerinde pembe ve beyazın renk cümbüşü yaşandığını dile getirdi.

Bu yıl kirazda yüksek rekolte beklediklerini belirten Demirci, "Sultandağı ilçemiz ülkemizin en önemli kiraz ve vişne üretim merkezleri arasındadır. Emeğin, alın terinin ve bereketin temsilidir. İnşallah, bu yıl yaşanacak kiraz rekoltesiyle ihracatımıza da değer katmasını temenni ediyoruz. Kiraz çiçeklerinin ömürleri 7 ila 10 gün arasındadır. Bu görsel şölene katılmak isteyen herkesi ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir ise Avrupa Birliği ve ulusal bütçeden alınan hibelerle etkinliğin desteklendiğini ifade etti.

Foto safariye, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.