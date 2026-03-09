Haberler

Afyonkarahisar'da bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

Bolvadin ilçesinde yapılan polis denetiminde, bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Kamyon sürücüsü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Bolvadin ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda arama yaptı.

Yapılan aramada, koliler içerisinde 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
