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Afyonkarahisar'da 3. Geleneksel Baraklı Köyü Dayanışma ve Buğday Festivali düzenlendi

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Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünde 3. Geleneksel Baraklı Köyü Dayanışma ve Buğday Festivali düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünde 3. Geleneksel Baraklı Köyü Dayanışma ve Buğday Festivali düzenlendi.

1670 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Barak Ovası'ndan göç ederek Baraklı köyünü kuran Barak Türkmenlerinin torunları, aynı sofrada buluştu.

Baraklı köy muhtarı Emrah Koç, AA muhabirine, festivalin amacının kültürlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Festivali geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Koç, "Festivale yurt dışından, çevre köy, ilçe ve illerden gelenler var. 1670 yılında köyümüz buraya göç etmiş. Yıllar sonra köylüler oradan buraya ziyarete geldiler ve biz emmioğulları deriz birbirimize atalarımız torunlarla birlikte buluşma gerçekleştirdik." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvelili İbrahim Yurdunuseven de bir konuşma yaptı.

Daha sonra şair Sadık Ürkmez şiir okurken, halk oyunları ve mehteran gösterisi sunuldu.

Festival konser etkinliği ile devam edecek.

Kaynak: AA
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