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Afyonkarahisar'da 11 peçetede uyuşturucu bulundu, 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Afyonkarahisar'da 11 peçetede uyuşturucu bulundu, 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Afyonkarahisar kent merkezindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 11 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta uyuşturucu emdirilmiş 11 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobildeki C.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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