Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Araç Parklarına Denetim Yapıyor

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlara yapılan araç parklarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yayaların can güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücülerine uyarı ve para cezası uygulanıyor. Sürücülerin duyarlı şekilde hareket etmeleri isteniyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlara yapılan araç parklarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde yayaların can güvenliğini tehlikeye düşüren araçların sürücülerine önce uyarı yapılıyor, kurallara uymayanlara ise para cezası uygulanıyor.

Ekipler, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini, sürücülerin duyarlı şekilde hareket ederek kaldırımlara park etmemelerini istediklerini bildirdi.

Bolvadin Kaymakamı Bolat'tan denetim

Bolvadin Kaymakam Taner Bolat, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) uygulamalı aday eğitimlerini denetledi.

Bolat, daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal ile eğitim güzergahında incelemelerde bulundu, sürücü adaylarıyla sohbet etti.