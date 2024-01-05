Afyonkarahisar Belediyesi Hobi Bahçeleri Açıldı

Afyonkarahisar Belediyesince yapılan hobi bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Devlet Parkı'ndaki açılışta, kentteki 3 alanda hobi bahçelerinin olduğunu belirtti.

Hobi bahçelerinin sayılarının daha fazla artırılması gerektiğini aktaran Yiğitbaşı, "Belediye başkanımıza, insanımızı toprakla, tarımla ve doğayla buluşturabilme imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum."dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de projede önceliklerinin emekliler olduğunu belirterek, "Yıllarca çalışıp emekli olan hemşerilerimizin toprakla iç içe olmasını sağlamak, tarımla uğraşarak bir rehabilite ortamı oluşturmak adına bu yola çıktık. Hobi bahçelerinde hak sahibi olan vatandaşlarımız da memnunlar." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından hobi bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.