Afyonkarahisar Belediyesi, AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde Hobi Bahçelerini Hizmete Açtı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde düzenlenen törenle hizmete açılan hobi bahçeleri, toprakla hemhal olmanın eğitim imkanı olduğunu vurgulayan konuşmalara sahne oldu. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, üniversitenin çok yönlü faaliyetlerini sürdüren bir kampüs üniversitesi olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsünde hayata geçirilen hobi bahçeleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye-üniversitesi işbirliğinde üniversite öğretim üyelerinin kullanımına sunulan Hobi Bahçelerinin açılış töreninde konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, toprakla hemhal olmanın çocuklar ve gençler açısından bir eğitim imkanı olduğunu ifade etti.

Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuklar ve gençlerin toprakla, tarımla bir meyvenin veya sebzenin nasıl özenle, ihtimamla, yavaş yavaş, emek vere vere büyütüldüğünü onları aslında sevgiyle, şefkatle bir canlı olarak nasıl yetiştirebildiğimizi sonra onlardan mutfaklarımızda nasıl muhabbetli güzel sofralara dahil edebildiğimizi göstermek büyük bir eğitim imkanıdır. Dolayısıyla bu 115 hobi bahçesinin ben bu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum."

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da AKÜ'nün gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde çok yönlü faaliyetlerini sürdüren klasik bir kampüs üniversitesi olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ akademisyenlerinin belediyeden hobi bahçesi talepleri olduğunu ve bu konuda bir yer gösterdiklerini ifade etti.

Zeybek, "Yeşile ve yeşille halkı buluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz andan bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ile birlikte kişi başına düşen miktarı yüzde 57 oranında arttırdık. Yani Afyonkarahisar'ı inşallah Yeşilhisar yapmaya gayret sarf ediyoruz. Biz su zengini bir il değiliz. Bunun da farkındayız. Elimizdeki imkanları verimli kullanmak üzere gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından kurdele kesilmesiyle sona erdi.