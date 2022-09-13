Afyon haberi | Sandıklı'da Ahilik Haftası kutlamaları Güncel Haberler Afyon haberi... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Esnaf Odası tarafından düzenlenen programla Ahilik Haftası kutlandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Esnaf Odası tarafından düzenlenen programla Ahilik Haftası kutlandı. Sandıklı Bedesten Çarşısında gerçekleşen programa, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Üstün, Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması sonrası Sandıklı Gardaş Yarenler ekibi kılıç kalkan oyunu oynadı. Kur'an tilavetinin ardından şet kuşatma töreni düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy Ahilik Haftası Karahisar Sülün Güncel Haberler

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