Afyon gündem haberleri | Afyonkarahisarlı Besici: Hayvanlarımı Doyuramaz Duruma Geldim. Satacağım, Kimse Almıyor

Afyon haberleri: Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde besicilik yapan Muhammed Özdil, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye seslenerek, “Hayvanlarımı doyuramaz duruma geldim. Satacağım, kimse almıyor. Arpanın kilosu geçen yıl 2 liraydı, bu yıl oldu 6 lira. Alıp yedirmek mümkün değil. Geçen yıl yonca, balyası 20 liraydı, bu yıl 80 lira oldu. Alamıyoruz. Desteklerini bekliyoruz Sayın Tarım Bakanı’mızdan” dedi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde besicilik yapan Muhammed Özdil, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye seslenerek, "Hayvanlarımı doyuramaz duruma geldim. Satacağım, kimse almıyor. Arpanın kilosu geçen yıl 2 liraydı, bu yıl oldu 6 lira. Alıp yedirmek mümkün değil. Geçen yıl yonca, balyası 20 liraydı, bu yıl 80 lira oldu. Alamıyoruz. Desteklerini bekliyoruz Sayın Tarım Bakanı'mızdan" dedi.

Emirdağ'ın Karayatak mahallesinde besicilik yapan Muhammed Özdil, yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Özdil, şunları söyledi:

"HAYVANLARIMI DOYURAMAZ DURUMA GELDİM. SATACAĞIM, KİMSE ALMIYOR"

"Tarım Bakanı'ma sesleniyorum. Yaptığım hayvancılıktan memnun değilim. Hayvanlarımı doyuramaz duruma geldim. Satacağım, kimse almıyor. Arpanın kilosu geçen yıl 2 bin (2 lirayı kastediyor) liraydı, bu yıl oldu 6 bin (6 lirayı kastediyor) lira. Alıp yedirmek mümkün değil. Geçen yıl yonca, balyası 20 bin (20 lirayı kastediyor) liraydı, bu yıl 80 bin (80 lirayı kastediyor) lira oldu. Alamıyoruz. Desteklerini bekliyoruz Sayın Tarım Bakanı'mızdan.

"ARTIK ÜRETEMEYECEK HALE GELDİK"

Yem pahalı olduğundan kuzularımızı besiye çekemedik. Durumumuz kötü. Geçen yıl baskül (kuzu karkas kilo fiyatı) 23 liraydı, bu yıl baskül 43 lira. Yemin torbası geçen yıl 90 liraydı, bu yıl 380 ve 400 lira. Alıp hayvanlarımızı besiye çekemiyoruz. Bize kar amaçlı bir şey bırakmıyor. Şu durumda aç durumdayız. Bize desteklerinizi bekliyoruz. Sayın Tarım Bakanı'ma sesleniyorum; burada bizleri mağdur bırakmasınlar. Gelsinler, baksınlar, sorsunlar, soruştursunlar. Malımızı daha fazla üretmek istiyoruz ama şu durumda üretemeyecek hale geldik, son duruma geldik. Duysun sesimizi Tarım Bakan'ım."