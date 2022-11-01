AFYON'DA YANMIŞ OTOMOBİLDE İKİ CESET BULUNDU

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tamamen yanmış otomobilde Gürsel Coşkun (51) ve Ramazan Tezcan'a (28) ait olduğu değerlendirilen cansız bedenler bulundu.

Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde babası Gürsel Coşkun ile hayvancılık yapan Mikail Coşkun, bu sabah saatlerinde meradaki ahırlarına giderken, yol kenarında yanmış bir otomobil olduğunu fark etti. Tamamen yanmış haldeki aracın babasına ait olduğunu anlayan Mikail Coşkun, ön koltukta da iki kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı. Mikail Coşkun'un durumu jandarmaya bildirmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak cesetler üzerinde, otomobilde ve çevrede inceleme başlattı.

Tanınmaz hale gelen cansız bedenlerin Gürsel Coşkun ve kendisi gibi hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, aracın yakınında Coşkun ve Tezcan'a ait cep telefonlarını da yanmış halde buldu. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cansız bedenler kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi. (DHA)