Afyon'da sanal medyada gıda satışı denetiminde 1,62 ton sucuk ve kavurmaya el konuldu

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AFYONKARAHİSAR'da sanal medyada satışı yapılan gıda maddelerinin üretim ve dağıtım yerlerine yapılan denetimlerde 1,62 ton sucuk ve kavurma ile yaklaşık 2 ton peynire el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak ve koordineli çalışmaları kapsamında, sanal medya üzerinden satışa sunulan ürünlerin üretim ve dağıtım yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yaklaşık 1,62 ton sucuk ve kavurmanın yanı sıra mevzuata aykırı şekilde, gerekli hijyen koşullarını sağlamayan, son tüketim tarihi geçmiş ve sağlık koşulları sağlanmadan üretildiği tespit edilen yaklaşık 2 ton tulum peyniri/beyaz peynire el konuldu. Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında idari işlemler uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı