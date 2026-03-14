Haberler

Afyonkarahisar'da "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 216 birinci sınıf öğrencisi için Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Adem Aslan, hekimliğin önemini vurgulayarak sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 216 birinci sınıf öğrencisi için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, mesleğin gelişimi ile insan sağlığı için gece gündüz çalışan bütün hekim ve sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Hekimliğin, vicdanı, bilgiyi, sabrı, merhameti ve fedakarlığı içinde barındıran bir yaşam tarzı olduğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Bir hekim, çoğu zaman bir hastanın umudu, bir annenin duası, bir ailenin son umudu olabilir. Bu nedenle hekimlik mesleği, bilgi kadar karakter, teknik kadar ahlak, bilimsellik kadar insan sevgisi de gerektirir. Bilinçli şekilde tıp eğitimini tercih eden ve öğrencilik yıllarında derslerini ciddiyetle takip eden herkes, zaman içinde bu mesleği daha da derinden sevmeye başlayacaktır. Çünkü tıp, insanların hayatına dokundukça hekimi onurlandıran bir yolculuktur."

Törende, AFSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Becit de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından üniversitenin hazırladığı projelerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Prof. Dr. Aslan ile protokol üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

