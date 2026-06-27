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Kahramanmaraş'ta kırılan sulama borusu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

Kahramanmaraş'ta kırılan sulama borusu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sulama boru hattının kırılması sonucu taşan su, tarım arazileri ve bir ahırı su altında bıraktı, mahalle yolunda hasara yol açtı. DSİ ekipleri su akışını keserek taşkını kontrol altına aldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, sulama boru hattında meydana gelen kırılma sonucu taşan su, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Anzorey Mahallesi'nden geçen Adatepe Sulama Kanalı'na ait boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle kırılma meydana geldi.

Kırılan hattan taşan su, çevredeki bir ahır ile tarım arazilerini su altında bırakırken, mahalle yolunda da hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, su akışını keserek taşkını kontrol altına aldı.

Taşkın anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Deniz Doğan
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