Afşin Belediye Başkanı Kıraç'tan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Mesajı
Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünde, ajansın ülkemize olan katkılarını vurgulayarak çalışanlarını tebrik etti.
Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Kıraç, mesajında şu ifadelere yer verdi:
" Anadolu Ajansı, 105 yıldır halkımızı doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturarak ülkemizin hafızasına katkı sunmaktadır. Bu köklü geçmişin gururunu taşıyan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel