Nesli Tükenmekte Olan Afrika Penguenleri Kuş Gribi Tehdidiyle Karşı Karşıya

CAPE TOWN, 29 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Simon's Town sahilinde görülen Afrika penguenleri, 24 Ocak 2026.

Güney Afrika açıklarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Afrika penguenleri, yüksek patojeniteli kuş gribi salgını nedeniyle ciddi risk altında bulunuyor.

Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı salı günü yaptığı açıklamada, Eylül 2025'ten bu yana 23 Afrika pengueninde kuş gribi tespit edildiğini ve vahşi popülasyon içerisinde en az 9 penguenin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. (Fotoğraf: Deng Bingxue/Xinhua)