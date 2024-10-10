Afrika'da İslam Tarihi Çalışmaları Paneli Düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Konferans Salonu'nda "Historical Studies of İslam in Africa ( Afrika'da İslam Tarihi Çalışmaları)" başlıklı panel düzenlendi.

Bergen Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Anne K. Bang ve Prof. Dr. Knut S. Vikor'un konuşmacı olarak katıldığı İSAM ilmi toplantılarının 19. panelini Kübra Nugay yönetti.

Prof. Dr. Bang, İSAM'da bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Konuşmasında Doğu Afrika'da 19. ve 20. yüzyılda İslam, dönemin yazılı eserleri, modern ve toplumsal okuma gibi konulara değinen Bang, İslamiyet sonrası dönemde Umman ve Yemen'den Afrika'ya gelen Müslümanların bölgedeki etkilerini anlattı.

Harita ve görseller eşliğinde sunum yapan Bang, " Afrika'ya ve Svahili sahiline aşina olmayanlar için kısaca, Doğu Afrika kıyı bölgesinin çok erken İslamlaştığını, özellikle Güney Arabistan'dan, aynı zamanda İran'ın Şiraz bölgesinden Doğu Afrika'nın kıyı bölgesinin çeşitli yerlerine inen göç modelleriyle işaretlendiğini söyleyebilirim." dedi.

Prof. Dr. Vikor ise " Müslüman Afrika'dan üç örnek ışığında İslam hukukunun devamlılığı" konulu sunumunda, İslam hukukunun modern hukuka uymak zorunda kaldığında neler olacağına dair tartışmaların bölgede devam ettiğini kaydetti.

Afrika'da İslam hukukunun modern devlet sistemi içerisinde yer aldığını, şeriatın bugünkü hukuku şekillendirdiğini ifade eden Vikor, "Bence kolonyal dönemde meydana gelen en önemli değişim, hukukun şekli değil referans kaynaklarına sahip olmanızdır." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Çolak, konuşmacılara kitap hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.