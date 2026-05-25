Haberler

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: 10 Afrika Ülkesi Ebola Salgını Nedeniyle Yüksek Risk Altında

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: 10 Afrika Ülkesi Ebola Salgını Nedeniyle Yüksek Risk Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgını nedeniyle 10 Afrika ülkesinin yüksek risk altında olduğunu duyurdu.

ADDİS ABABA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen son Ebola salgını nedeniyle 10 Afrika ülkesinin yüksek risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Merkezin Genel Direktörü Jean Kaseya cumartesi akşamı düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında, yüksek risk grubundaki 10 ülkenin Güney Sudan, Ruanda, Kenya, Zambiya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Burundi olduğunu bildirdi.

Kaseya, "An itibarıyla salgından etkilenen iki ülke ve yüksek risk altında olan 10 ülke bulunuyor. Diğer Afrika ülkeleri, etkilenen bu iki ülkeyle sınır komşusu olmadıkları için şimdilik risk altında değil, ancak salgının seyrine göre bu durumu yeniden değerlendirebiliriz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi